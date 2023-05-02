Зорин Илья Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зорин
- Имя
- Илья
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 26 ноябрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 165
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4242. ЗОРИНЪ, ИЛЬЯ ИВАНОВЪ (онъ же Тюль, 19 л. Мщ. г. Херсона; — Херсон. О. С., 26 Окт. 910, 140, и 152 1642 У., по сов. съ приг. сего О. С. отъ 10 Сент. 910 г. (1 ч. 1647 У., тюр. 1 г. и 3 м.), тюр. 5 л. Исп. 26 Нояб. 910. | 907 24977 189 М.
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