Дорофеев Кирилл Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дорофеев
- Имя
- Кирилл
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 21 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 82
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46559. ДОРОФЕЕВЪ, КИРИЛЛЪ СТЕПАновъ. Зап. ряд. изъ к. Оренбург. у., Покровск. в., д. Девятаевки, 35 л.; — Ташкентск. С. П., 4 п. 134, 135, 149 и 1464 У., тюр. 20 дн. Исп. 21 Апр. 905.
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