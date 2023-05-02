Нефедов Алексей Филиппович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Нефедов
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Филиппович
- Дата исполнения приговора
- 03 август 1921
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 173
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5915. НЕФЕДОВ, АЛЕКСЕЙ ФИЛИППОВИЧ, 37 л. Гр. Мещовск. у., Чемодановск. в., д. Егорьева;—Н. С. Хамовническ. р. 3 отд. г. Москвы. Кража, лиш. св. 3 г. Исп. 3 авг. 921.
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