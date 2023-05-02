Козаков Иван Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Козаков
- Имя
- Иван
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 09 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 175
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6133. КОЗАКОВ ИВАН ФЕДОРОВИЧ, 20 л., Мещовск. у., Писковск. в., д. Сорочинки, В. Т. Балтфл. и Крокрепост., Ст. ст. 179 и 202 ч. 1, лиш. св. 1 г., Исп. 9 окт. 923.
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