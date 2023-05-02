Рыбальченко Илья Егоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рыбальченко
- Имя
- Илья
- Отчество
- Егоров
- Дата исполнения приговора
- 05 январь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 347
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 57016. РЫБАЛЬЧЕНКО, ИЛЬЯ ЕГОРОВЪ. Цех. г. Сумъ, 32 л.; — Сумск. О. С., 2 и 4 п. 134, 135, 1641 и 1654 У., арест. отд. 5 л. Исп. 5 Янв. 909, 903 101038 1655 У.; 94 5990 170 М.; 99 103180 1655 У.; 92 84619 170 М.; 97 5736 1655 У.; 90 103154 169 М.; 95 5862 1655 У.
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