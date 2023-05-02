Заат-Оглы Беймамбет Курт
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Заат-Оглы
- Имя
- Беймамбет Курт
- Дата исполнения приговора
- 17 август 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 150
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 49840. ЗААТЪ-ОГЛЫ, БЕЙМАМБЕТЪ КУРТЪ, 20 л. Посел. Евпаторійск. у., Кокейск. в., д. Кучукъ-Бараша, рд. въ г. Евпаторіи; — У. Чл. О. С. по Евпаторійск. у., 2 Авг. 910, 169 и 170 М., тюр. 5 м. Исп. 17 Авг. 910. 30 Марта 905 г. Симферопольск. О. С, 2 ч. 1643. У., тюр. 1 х/2 г.
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