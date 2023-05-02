Хрукала Митрофан Федосеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хрукала
- Имя
- Митрофан
- Отчество
- Федосеев
- Дата исполнения приговора
- 08 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 439
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140898. ХРУКАЛА, МИТРОФАНЪ ФЕДОСѢЕВЪ. К. Конев. у., в. и с. Шендеровскаго, 35 л.; — Томск. О. С., 134, 135, 140, 149, 13 и 1642 У., арест. отд. 3 г. Исп. 8 Окт. 909.
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