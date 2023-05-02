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Шуршина Анна Михайловна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шуршина
Имя
Анна
Отчество
Михайловна
Дата исполнения приговора
28 август 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 381
Источник
Скан
Оригинальная запись
13231. ШУРШИНА АННА МИХАЙЛОВНА, 18 л., Тверск. г., Старицк. у., Тредубск. в. Н. С. Деж. кам. Ст. 180 п. "а", лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 28/ѴІІІ—26.

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