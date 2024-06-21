Садовников Николай Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Садовников
- Имя
- Николай
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 07 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 304
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 87126. САДОВНИКОВЪ, НИКОЛАЙ ФЕдоровъ, 19 л. К. Сергачск. у., Старо-Ахматск. в., с. Молчанова, рд. въ г. Нижне-Уральскѣ; — Иркутск. С. Н., 27 Нояб. 910, 115, 140, 2 и 3 ч. 1455 У., тюр. 1 г. Исп. 7 Іюня 911, | 18 Авг. 901 г. Екатеринбургск. О. С., за поджогъ, исправ. пріютъ.
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