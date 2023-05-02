Чернышев Егор Семенович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чернышев
- Имя
- Егор
- Отчество
- Семенович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 250
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7997. ЧЕРНЫШЕВ, ЕГОР СЕМЕНОВИЧ, 16 л., Гр. Верейск. у., Смоленск. в., д. Колобкина,; Н. С. Сухаревск. уч. Сокольническ. р-на г. Москвы, Кража, лиш. св. 6 м. условно.
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