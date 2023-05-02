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Чернышев Егор Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чернышев
Имя
Егор
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 250
Источник
Скан
Оригинальная запись
7997. ЧЕРНЫШЕВ, ЕГОР СЕМЕНОВИЧ, 16 л., Гр. Верейск. у., Смоленск. в., д. Колобкина,; Н. С. Сухаревск. уч. Сокольническ. р-на г. Москвы, Кража, лиш. св. 6 м. условно.

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