Пархунова Татьяна Никаноровна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пархунова
- Имя
- Татьяна
- Отчество
- Никаноровна
- Дата исполнения приговора
- 22 март 1921
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 185
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6330. ПАРХУНОВА, ТАТЬЯНА НИКАНОРОВНА, 40 л. Гр. Чернск. у., Спасск, в.; — Н. С. Смольн. р., 2 отд. б. г. Петрограда. Самогон, лиш, св. 5 л., по амн. нак. сокр. на 4. Исп. 22 марта 921.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.