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Пархунова Татьяна Никаноровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пархунова
Имя
Татьяна
Отчество
Никаноровна
Дата исполнения приговора
22 март 1921
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 185
Источник
Скан
Оригинальная запись
6330. ПАРХУНОВА, ТАТЬЯНА НИКАНОРОВНА, 40 л. Гр. Чернск. у., Спасск, в.; — Н. С. Смольн. р., 2 отд. б. г. Петрограда. Самогон, лиш, св. 5 л., по амн. нак. сокр. на 4. Исп. 22 марта 921.

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