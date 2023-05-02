Смелик Лука Миронов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Смелик
- Имя
- Лука
- Отчество
- Миронов
- Дата исполнения приговора
- 10 декабрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 429
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11156. СМѢЛИКЪ, ЛУКА МИРОНОВЪ, 50 л. Каз. в. и с. Комышей, Зеньковск. у.; — У. Чл. О. С. по Зеньков. у., 13 Апр. 910, 16, 170¹ и 172 М. (покуш.), по сов. съ приг. сего У. Чл. отъ сего же числа (172 М., тюр. 4 м.), тюр. 8 м. Исп. 10 Дек. 910. | 905 64017 169 М.
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