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Вишникин Иван Никитич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Вишникин
Имя
Иван
Отчество
Никитич
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 41
Источник
Скан
Оригинальная запись
1247. ВИШНИКИН, ИВАН НИКИТИЧ, 28 л. Гр. Нижне-Ломовского у., Старо-Толковск. в., с. Новой-Толковки; — Н. С. 3 уч. Нижне-Ломовск. у. Кража, лиш. св. 1 г., по амнист. от нак. освоб.

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