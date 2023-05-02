Пшеничный Тихон Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пшеничный
- Имя
- Тихон
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 08 август 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 10: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 216
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 114363. ПШЕНИЧНЫЙ, ТИХОНЪ МИхайловъ, 60 л. К. Лиш. ос. пр. изъ каз. Кобеляк. у. и в.; — Кобеляк. У. С., 19 Іюля 911, 169 М., тюр. 4 м. Исп. 8 Авг. 911. | 908 132171 1647 У. | 98 65022 170 М. | 905 42460 173 М. | 95 21027 170 М.
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