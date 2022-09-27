Антипов Иван Ант. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтипов Иван Ант.

Антипов Иван Ант.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Антипов Иван Ант.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Новгородская губерния, Тихвинский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.