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Яковлев Фед. Яков.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Яковлев Фед. Яков.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Новгородская губерния, Крестецкий уезд, Карпиногорская в.

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