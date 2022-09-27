Серышев Дмит. Никит. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСерышев Дмит. Никит.

Серышев Дмит. Никит.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Серышев Дмит. Никит.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Новгородская губерния, Череповецкий уезд, д. Самдолово

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.