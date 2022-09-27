Прокофьев Фед. Прок. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрокофьев Фед. Прок.

Прокофьев Фед. Прок.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Прокофьев Фед. Прок.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Псковская губерния, Новоржевский уезд, Бежаниц. в., с. Ловегино

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.