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Зима Ант. Мефод.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Зима Ант. Мефод.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Кобелякский уезд, Кишенск. в.

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