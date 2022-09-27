Крутиков Петр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрутиков Петр Александрович

Крутиков Петр Александрович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Крутиков Петр Александрович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пензенская губерния, Краснослободский уезд, Оброчин. в. и с.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.