Проскурня Ефим. Елис. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПроскурня Ефим. Елис.

Проскурня Ефим. Елис.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Проскурня Ефим. Елис.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Кобелякский уезд, вовчарычин. в., х. Проскурня

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.