Лобашев Вас. Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛобашев Вас. Алексеевич

Лобашев Вас. Алексеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лобашев Вас. Алексеевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Оханский уезд, Бубин. в., д. Поч. Ильина

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.