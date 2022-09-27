Гришин Матв. Родион. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГришин Матв. Родион.

Гришин Матв. Родион.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гришин Матв. Родион.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Ряжский уезд, Ббородиц. в. с. Сушивское

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.