Копылов Петр Тимоф. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКопылов Петр Тимоф.

Копылов Петр Тимоф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Копылов Петр Тимоф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Ряжский уезд, Подвислов. в., с. Петрово

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.