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Акмаев Кир. Айнетд.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Акмаев Кир. Айнетд.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пензенская губерния, Чембарский уезд, Мочал. в., с. Кутевка

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