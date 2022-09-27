Борисов Григ. Фед. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорисов Григ. Фед.

Борисов Григ. Фед.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Борисов Григ. Фед.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Зарайский уезд, Полян. в., д. Стрявилов

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.