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Серенький Евсей Степ.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Серенький Евсей Степ.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Гадячский уезд, Сарск. в.

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