Дробыт Дан. Степ. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДробыт Дан. Степ.

Дробыт Дан. Степ.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Дробыт Дан. Степ.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Лохвицкий уезд, Свирид. в.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.