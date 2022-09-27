Зименко Алексей Фед. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗименко Алексей Фед.

Зименко Алексей Фед.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Зименко Алексей Фед.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Кобелякский уезд, Пузчиков. в., х. Пащенкова

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.