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Шурыгин Евд. Алексеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шурыгин Евд. Алексеевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Касимовский уезд, Порахин. в., с. Уляхино

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