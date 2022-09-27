Лупашко Исаак Пав. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛупашко Исаак Пав.

Лупашко Исаак Пав.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лупашко Исаак Пав.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Тираспольский уезд, Зельцец. в. с. Кандида

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.