Карпицкий Евдок. Григ. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарпицкий Евдок. Григ.

Карпицкий Евдок. Григ.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Карпицкий Евдок. Григ.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Купянский уезд, д. Янпаловка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.