Журавлев Мих. Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖуравлев Мих. Александрович

Журавлев Мих. Александрович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Журавлев Мих. Александрович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Петровский уезд, Зинов. в. д. Репьевка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.