Мачнов Як. Аф. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМачнов Як. Аф.

Мачнов Як. Аф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мачнов Як. Аф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тамбовская губерния, Козловский уезд, Пофор. в. и с.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.