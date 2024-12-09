Калашников Андр. Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалашников Андр. Ильич

Калашников Андр. Ильич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Калашников Андр. Ильич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тамбовская губерния, Моршанский уезд, Михайл. в. д. Александровка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.