Фуфыгин Дан. Кузьм. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФуфыгин Дан. Кузьм.

Фуфыгин Дан. Кузьм.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Фуфыгин Дан. Кузьм.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Сердобский уезд, д. Городниковка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.