Авдеев Пав. Бор. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАвдеев Пав. Бор.

Авдеев Пав. Бор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Авдеев Пав. Бор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Краснинский уезд, Каблуков. в. с. Тонковидово

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.