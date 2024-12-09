Горбачев Вас. Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорбачев Вас. Иванович

Горбачев Вас. Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Горбачев Вас. Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тамбовская губерния, Моршанский уезд, Раев. в. д. Голодовка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.