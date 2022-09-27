Горошок Наум Ефим. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорошок Наум Ефим.

Горошок Наум Ефим.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Горошок Наум Ефим.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Харьковский уезд, Роган. в. и с.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.