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Огель Фрид. Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Огель Фрид. Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Николаевский уезд, Барон. в. с. Боргат

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