Гайдан Иван Григ. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГайдан Иван Григ.

Гайдан Иван Григ.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гайдан Иван Григ.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Конотопский уезд, Бахмач. в. с. Тыжца

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.