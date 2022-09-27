Тубалов Филип. Андр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТубалов Филип. Андр.

Тубалов Филип. Андр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Тубалов Филип. Андр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Касимовский уезд, Ератов. в. и с.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.