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Боровик Тимоф. Дав.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Боровик Тимоф. Дав.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Ананьевский уезд, Врадиев. в. и с.

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