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Иванов Тимоф. Борис.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Иванов Тимоф. Борис.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Ананьевский уезд, Ставров. в. с. Антоновка

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