Калайда Авраам Ерем. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалайда Авраам Ерем.

Калайда Авраам Ерем.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Калайда Авраам Ерем.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Харьковский уезд, г. Золочев

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.