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Мартыресов Хачатур Галуст.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мартыресов Хачатур Галуст.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Елизаветпольская губерния, Казахский уезд, Делиджан. в. д. Погосклис

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