Данилов Серг. Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДанилов Серг. Александрович

Данилов Серг. Александрович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Данилов Серг. Александрович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Шопшин. в. д. Морозова

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.