Сегенгер Андр. Кондр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСегенгер Андр. Кондр.

Сегенгер Андр. Кондр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сегенгер Андр. Кондр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Аткарский уезд, д. Крестовая

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.