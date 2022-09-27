Калошин Григ. Матв. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалошин Григ. Матв.

Калошин Григ. Матв.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Калошин Григ. Матв.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Одесский уезд, Нечаян. в.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.