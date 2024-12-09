Трожецинский Исаак Григ. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрожецинский Исаак Григ.

Трожецинский Исаак Григ.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Трожецинский Исаак Григ.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Ананьевский уезд, г. Ананьев

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.